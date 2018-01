Politie zoekt 2 specifieke getuigen

Signalement van de verdachte: - Blanke man, - Ongeveer 1.80 meter lang, - Tenger postuur, - Sprak Nederlands zonder accent, - Droeg een zwarte gewatteerde jas, een zwarte muts en had een sjaal of zijn jas tot net over zijn mond.

Een vrouw had kort daarvoor een Casino op het Hinthamereinde en liep via de Zuid-Willemsvaart naar haar auto. Bij de straatroof is de vrouw bedreigd door de verdachte. Inmiddels blijkt uit onderzoek dat er een man heeft gestaan op de hoek bij de brug en dat er een man op de fiets heeft gereden ter hoogte van de Zuid-Willemsvaart nummer 432.

Vragen

Stond jij op de brug omstreeks 00.00 uur die bewuste nacht? Of was jij degene die over de Zuid-Willemsvaart fietste? Neem dan direct contact met ons op via 0800-6070.

Wil je anoniem informatie doorgeven over deze zaak? Bel dan 0800-7000 of meld het via www.meldmisdaadanoniem.nl