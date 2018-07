Overval Kruidvat Nederlandplein

Omschrijving

Op dinsdag 15 mei om 17.45 uur lopen er twee jongens ’t Kruidvat aan het Nederlandplein in Eindhoven binnen. Eén van de twee heeft een mes en schreeuwt dat ze geld willen. De tweede overvaller draagt een zogenaamd ‘anonymous’ masker en heeft een tas bij zich. De medewerkster wordt gedwongen om de kassa te openen en het geld uit de lade in de tas te doen. Als er een tweede medewerkster richting kassa komt, vluchten de twee de winkel uit.

Uit onderzoek blijkt dat er buiten de winkel nog een derde jongen staat, die bij de overvallers hoort. Tevens blijkt uit camerabeelden dat de vermoedelijke overvallers al ruim voor de overval samen in het winkelcentrum waren. Misschien heeft u ze gezien.

Inmiddels weten we wie de jongen met het mes is en het geld uit de kassalade eiste, hem hebben we onherkenbaar gemaakt op de foto, maar we zijn nog op zoek naar de tweede en derde verdachte op de beelden. Herkent u ze? Laat het ons weten.