Bejaarde man beroofd van sieraden

Omschrijving

Op dinsdag 17 juli rond 20:45 uur liep het slachtoffer door de Soendastraat om zijn hond uit te laten. Hij liep in de richting van de Molukkenstraat. Plotseling werd hij aangevallen door een man die hem vastpakte. Met geweld trok hij de gouden kettingen, die het slachtoffer rond zijn hals droeg, kapot. De overvaller vluchtte met de gouden sieraden weg in de richting van de Molukkenstraat. Door de aanval en het geweld wat de aanvaller gebruikte scheurde het shirt van de bejaarde man. Het hevig geschrokken slachtoffer is naar zijn woning gelopen en heeft de politie gewaarschuwd.

Signalement dader:

Leeftijd rond de 20 jaar

donkere huidskleur.

Zwarte broek.

Zwart t-shirt.

Droeg een zwarte cap

Onderzoek

Door de politie is in de omgeving gezocht naar de overvaller maar hij werd niet gevonden. Via een bewakingscamera in de Soendastraat werd een fragment van de overval én de overvaller gefilmd. Het gezicht van de verdachte is helaas niet te zien.

Hoe kunt u helpen?

De politie wil graag in contact komen met mensen die dinsdag 17 juli omstreeks 20.45 uur getuige zijn geweest van de overval of die de overvaller in of in de omgeving van de Soendastraat in Groningen hebben gezien.

Hebt u iets bijzonders gezien of gehoord dat van belang kan zijn voor de politie? Schroom dan niet om die informatie door te geven. Dit kan op de volgende manieren: