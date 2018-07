In de nacht van zaterdag 5 mei wordt uit een woning aan de Tweede Walstraat in Nijmegen onder andere een bankpas gestolen.

Omschrijving

Met deze bankpas wordt daarna meerdere malen contactloos betaald in verschillende horecagelegenheden, onder andere in een café aan de Daalseweg. In dit café is een man te zien op camerabeelden die tweemaal contactloos betaalt.