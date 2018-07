Diefstal portemonnee met inhoud

Laat het ons weten via het tipformulier.

Op dinsdag 20 maart werd in een winkel aan de Molenstraat de portemonnee van een 74-jarige dame weggenomen uit haar tasje.

Omschrijving

Deze tas stond in haar rollator. Op camerabeelden is te zien dat twee mannen zich in de buurt van deze dame verdacht gedragen. Eén van de mannen buigt een paar keer naar de rollator en pakt haar portemonnee. De mannen lopen hierna direct weg en verlaten de winkel zonder iets af te rekenen.