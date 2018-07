Duo probeert twee keer in te breken

Laat het ons weten via het tipformulier.

Op maandagochtend 12 maart rond 04.00 uur proberen twee gemaskerde personen in te breken bij een bedrijf aan de Rhienderstein.

Omschrijving

Op bewakingsbeelden van het bedrijf is te zien dat een auto aan komt rijden en de twee proberen het bedrijf binnen te komen. Omdat het alarm afgaat, blijft het bij een poging. In dezelfde nacht probeert hetzelfde duo ook in te breken bij de kantine van een sportvereniging aan de L.R. Beijnenlaan. Ook hier ontstaat schade maar blijft het bij een poging.