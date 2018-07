Wisseltruc in slijterij

Laat het ons weten via het tipformulier.

Op maandag 26 maart 2018 doet een onbekende man samen met twee vrouwen een wisseltruc bij een slijterij van een supermarkt aan de Herman Kuijkstraat in Geldermalsen.

Omschrijving

Een jong meisje is in gezelschap van de man en de vrouwen.Terwijl de man de verschillende bankbiljetten wisselt, leiden de twee vrouwen de medewerker af. De wisseltruc is vastgelegd op camerabeelden.