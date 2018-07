Branden in bos- en heidegebied

In het weekend van 7 en 8 juli 2018 moet de brandweer twee keer ingrijpen in het bos- en heidegebied aan de Dalmsholterweg in Dalfsen.

Zaterdag 7 juli krijgt de brandweer rond 21.15 uur een melding van een brand. Helaas gaat hierdoor een heideperceel van zo’n 150 bij 200 meter verloren. Op zondag 8 juli komt er om 21.00 uur weer een melding binnen van een brand. Ook in de week ervoor, op donderdagmiddag- en avond 28 juni en zaterdagmiddag 30 juni, zijn er drie kleinere branden geblust in hetzelfde gebied.

Vragen

In de uitzending van Onder de Loep verschillende vragen over deze branden. Heeft u op zaterdag 7 of zondag 8 juli rond negen uur iets verdachts gezien in deze omgeving wat met deze branden te maken zou kunnen hebben? Neem dan contact met ons op.