Tweemaal inbraak in bestelbus

In de nacht van donderdag 22 op vrijdag 23 maart wordt er in de Drilscholtenstraat in Hengelo ingebroken in een bedrijfsbus.

Omschrijving

De nacht ervoor was dit ook al gebeurd. De eigenaar had daarom zijn busje in het licht van een lantaarnpaal en goed in het zicht van de camera van de buren gezet. Op de beelden, die in de uitzending worden getoond, is te zien hoe twee personen inbreken in de bedrijfsbus.