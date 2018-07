Vrouw door misdrijf om het leven gekomen

In een woning aan de Waldecklaan is een overleden vrouw aangetroffen. Het slachtoffer is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gebracht. De politie doet onderzoek. Vaak helpt daarbij een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Maandagmorgen 9 juli 2018 rond 11.15 uur krijgt de politie een melding over een verdachte situatie bij een woning aan de Waldecklaan. Hulpdiensten gaan er direct op af en horen er een sissend geluid. Dat kan duiden op ontsnappend gas. De brandweer betreedt het pand daarom als eerste en constateert dat daar geen sprake van is. Dan kunnen agenten de woning binnengaan. Ze treffen er de overleden bewoonster aan. Ze is vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. De politie formeert een Team Grootschalige Opsporing met tactische en forensische rechercheurs. De politie verzamelt bij het onderzoek onder meer camerabeelden. Het onderzoek is nog in volle gang. Er is nog geen verdachte gearresteerd.

Getuigen zien rond 12.00 uur een man met donker haar en een rode trui in de buurt van de woning. De politie start een zoekactie met Burgernet om deze man te vinden, maar hij wordt niet meer aangetroffen. Ondanks dat het onderzoeksteam inmiddels denkt dat deze man niet in verband kan worden gebracht met het misdrijf, wordt hij toch verzocht zich te melden bij de politie.