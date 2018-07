Verkeersruzie loopt uit de hand

Een 45-jarige man uit Maarssen raakt verwikkeld in een verkeersruzie in Houten. Op de kruising van de Rondweg met De Koppeling loopt het uit de hand. De politie is op zoek naar getuigen. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 4 juli 2018.

Het gebeurt op op dinsdagochtend 26 juni 2018. De Maarssenaar rijdt die ochtend rond 06.45 uur in zijn blauwe Mazda over de Limesbaan in Houten. Vlak achter hem rijdt een witte Volkswagen. De bestuurder daarvan gebaart dat de Maarssenaar harder moet rijden. Ze slaan allebei linksaf de Rondweg op. Bij het rode verkeerslicht bij de kruising met De Koppeling stapt de Maarssenaar uit de auto om aan de bestuurder van de andere auto te vragen wat er aan de hand is.

Vechtpartij

Dan onstaat er vrijwel meteen een vechtpartij. Er vallen over en weer klappen en de man uit de witte Volkswagen slaat de Maarssenaar met een onbekend, hard voorwerp. Als de gemoederen bedaard zijn, stappen ze allebei weer in en vervolgen hun weg. Nog dezelfde dag arresteert de politie de verdachte uit de witte Volkswagen in zijn woonplaats Amerfoort.

Getuigen

De politie wil graag spreken met getuigen van het rijgedrag van de twee automobilisten en van de vechtpartij die plaatsvond op de kruising van de Rondweg en De Koppeling.