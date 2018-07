Scooterdief gefotografeerd door slachtoffer

Laat het ons weten via het tipformulier.

Een meisje van 16 wordt bedreigd door een man met een mes. Hij steelt haar scooter. Snel maakt ze een paar foto's van 'm. De politie zoekt de nog onbekende verdachte en de scooter. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 18 juli 2018.

Het gebeurt donderdagmiddag 31 mei 2018. Het meisje bij staat haar geparkeerde scooter te wachten op de hoek van de Goudpluviersingel en de Fuutstraat. Ze heeft afgesproken met een bekende. Die is er nog niet en daarom belt ze even. Het is dan 13..50 uur.

Beetgepakt en bedreigd

Als ze aan het bellen is ziet ze dat een jongen vanuit de Duikeendtunnel haar kant op komt lopen. De jongen loopt langs haar heen de Goudpluiviersingel op en ze besteedt verder geen aandacht aan hem. Maar dan wordt ze van achteren stevig bij haar sjaal beetgepakt. De jongen die haar net was gepasseerd staat voor haar. Hij bedreigt haar met een mes, knijpt haar keel dicht en eist de sleutels van de scooter. Die geeft ze, waarna de jongen er met haar scooter vandoor gaat.

Het meisje reageert meteen en maakt enkele foto's van de vluchtende straatrover. Jammer genoeg komt zijn gezicht niet in beeld.

Signalement

jongeman

blanke huidskleur

leeftijd 17 á 18 jaar

lengte ongeveer 1,80 meter

normaal postuur

vermoedelijk blauwe ogen

donkerblond haar

droeg een zwarte North Face-jas met capuchon

had een groene joggingbroek aan

droeg zwarte sneakers met witte zoolrand en een metaalkleurig stukje op de hak.

Het is goed mogelijk dat hij uit de omgeving komt, omdat hij lopend was.

Scooter

De scooter is een mat grijze Piaggio Zip C25 van het bouwjaar 2017, origineel kenteken DJH69R, maar mogelijk nu met een valse kentekenplaat. Wat aan de scooter opvalt is dat hij een hoog getint windscherm heeft en dat het scherm links schaafschade heeft, de linker spiegel zit los, aan beide zijden zijn de kappen onder het zadel beschadigd. Links voor zit schade op de kuip en op het stuur is aan de linkerkant een plastic rondje van de omhuizing ingedrukt.