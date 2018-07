Bejaarde vrouw oog in oog met drie inbrekers

De man probeert zich eruit te kletsen door te zeggen dat hij van de politie is en bezig is met een onderzoek, maar daar gelooft de vrouw helemaal niets van. Dan komen er opeens twee mannen de zoldertrap aflopen. Daardoor slaat de schrik haar letterlijk om het hart. Ze is hartpatiënt en vraagt of ze buiten even frisse lucht mag halen, maar daar gaan de mannen niet mee akkoord. Ze moet met één van de mannen mee naar de woonkamer. En terwijl die man bij haar blijft, doorzoeken de andere twee haar hele huis. Ze zijn snel klaar en dan gaat het trio ervandoor met een flink aantal sieraden van de vrouw.

Vragen