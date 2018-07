Vrouw aangerand vlakbij Utrecht Centraal

Laatste update: 27-07-2018 | 08:56 Zaaknummer: 2018203595 Datum delict: 14-07-2018 Plaats delict: Utfrecht

Als een 23-jarige vrouw haar fiets uit het rek van de stalling op het Westplein wil pakken, wordt ze opeens onzedelijk betast door een onbekende man. Het slachtoffer schrikt zich een hoedje en zet het op een gillen. Dat helpt, want de man gaat er lopend vandoor in de richting van het station. De politie zoekt de nog onbekende verdachte. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!