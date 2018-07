Jongen mishandelt man zwaar

In de wijk Zuilen mishandelt een jongen van 14 tot 16 jaar op straat een man van 58 jaar uit Utrecht. De politie zoekt de nog onbekende verdachte. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 25 juli 2018.

Het gebeurt maandagmiddag 25 juni 2018. Het slachtoffer fietst om 13.45 uur over de Adriaan van Bergenstraat in de richting van de Pionstraat. De Adriaen van Bergenstraat is een voorrangsweg. Rechts vanuit de J.S. de Rijkstraat schiet een jongen op een fiets de Pionstraat op. Hij geeft de Utrechter geen voorrang, maar snijdt hem af. De man schrikt hiervan en roept naar de jongen: ''Je snijdt mij af, je moet uitkijken!'' en rijdt verder.

Woordenwisseling

De jongen komt dan achter hem aan en er ontstaat al fietsend een woordenwisseling. Beiden stappen af ter hoogte van de Zuilenveldlaan. De jongen valt de Utrechter aan en slaat hem in het gezicht, waardoor hij in elkaar zakt. Terwijl het slachtoffer al versuft op de grond ligt, krijgt hij nog meerdere vuistslagen in het gezicht.

Rij-instructeur

Een passerende rij-instructeur is getuige. Hij ziet het gebeuren in z'n spiegel en parkeert direct zijn auto. Als hij aan komt lopen, springt de jongen op zijn fiets, gaat er in de richting van de Prinses Irenelaan vandoor en slaat linksaf de Doctor Max Euwestraat in. De rij-instructeur bekommert zich dan om het slachtoffer.

Ziekenhuis

De getuige ziet dat de man onder het bloed zit. Hij heeft een snee boven zijn wenkbrauw en een bloedneus. Een ambulance brengt hem naar het ziekenhuis. Daar wordt een MRI-scan van zijn gezicht gemaakt. Hij blijkt een gebroken jukbeen, een gebroken neus en een gebroken kaak te hebben opgelopen. Hij wordt de volgende dag met spoed geopereerd.

Signalement van de verdachte

jongen

lichtgetinte huidskleur

leeftijd 14 tot 16 jaar

slank postuur

lengte ongeveer 1,70 meter

rond gezicht

donker haar

droeg een donkerblauw T-shirt

had een donker vest aan met een rits

droeg een donkere spijkerbroek

had een bruin petje op met ruitjesmotief

reed op een zwarte opoefiets.

Getuigen

Van het slachtoffer en de rij-instructeur weet de recherche dat meer mensen de mishandeling hebben gezien. De recherche hoopt dat zij contact willen opnemen.