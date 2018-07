Politie zoekt dief portemonnee

Omschrijving

Op de bewuste dag raakt een klant op onbekende wijze haar portemonnee kwijt. De politie nam een aangifte op en stelde een onderzoek in. Uit veiliggestelde camerabeelden bleek dat de portemonnee uit haar tas was gestolen door een onbekende man. De politie verzoekt personen die menen deze man te herkennen, dit te melden aan de politie via 0900-8844. Anoniem kan ook, via 0800-7000.