Portemonnee van 92-jarige gestolen

Laatste update: 06-07-2018 | 12:41 Zaaknummer: 2018137734 Datum delict: 16-05-2018 Plaats delict: Weesp

Als het slachtoffer van criminaliteit toch al een kwetsbaar persoon is maakt dat de zaak extra wrang. In deze zaak is het slachtoffer 92 jaar. Recent is ze gevallen en haar gezicht is daardoor bont en blauw. Ze is slecht ter been en loopt daarom met een rollator. Toch gaat ze zelfstandig naar de supermarkt aan de Achtergracht om plantjes te kopen. Drie dievegges zien echter hun kans schoon om haar portemonnee te stelen. De politie zoekt de nog onbekende verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!