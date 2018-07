Overval Apple store Uitgeest

Omschrijving

Twee gemaskerde mannen kwamen de zaak binnen. Eén van hen had een vuurwapen en een hamer in zijn hand. Op dat moment waren er alleen medewerkers in de winkel aanwezig. Een medewerker werd bedreigd met het vuurwapen en moest de kassa openen. De overvallers probeerden nog toegang te krijgen tot een afgesloten ruimte. Toen hen dit niet lukte, pakte één van de overvallers het geld uit de kassalade, terwijl de andere man nog een aantal Ipads en Iphones wegpakte. Met deze buit verlieten zij de winkel. De medewerkers gingen nog achter de overvallers aan, buiten zien zij dat de overvallers in een zwart Audi A4 Avant stappen en wegrijden.



Beide mannen droegen donkere kleding, hadden een capuchon op en een deel van hun gezicht was bedekt.