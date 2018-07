Op zondag 2 juli en donderdag 24 augustus 2017 vonden op klaarlichte dag twee woninginbraken plaats in een appartementencomplex aan de Roolandweg in Haarlem. Bij beide inbraken werden een kluis en sieraden weggenomen.

Omschrijving

Op zondag 2 juli 2017, rond 17:30 uur, ontdekten de bewoners van een woning aan de Roolandweg bij thuiskomst dat er was ingebroken. Hoewel zij geen sporen van braak aantroffen, zagen zij tot hun schrik dat de koffiemachine en de kluis weg waren.

Op bewakingsbeelden is te zien dat rond 16.40 uur twee vrouwen het pand betraden. Na ongeveer een halfuur kwamen de twee met een zwaar en groot voorwerp in hun handen weer naar buiten. Vermoedelijk zijn de twee vrouwen de woning binnen geweest en hebben zij de kluis en koffiemachine gestolen.

Op donderdag 24 augustus 2017 vond de tweede inbraak plaats in het complex. Rond 16.00 uur constateerde de oppas (de bewoners waren ten tijde van de inbraak op vakantie) dat de kluis was weggenomen. Ook deze keer waren er geen inbraaksporen te zien.

Op camerabeelden is te zien dat 24 augustus rond 11.45 uur twee vrouwen werden toegelaten tot het complex via de centrale haldeur. Rond 14.00 uur kwam er nog een dame aanlopen die aan het bellen was en een trolley bij zich had. Op de beelden is te zien dat de derde vrouw werd binnengelaten door één van de andere twee vrouwen. Een uur later, rond 14.55 uur, verlieten de drie vrouwen het pand via de centrale hal. Zij hadden een trolley met daarop een groot vierkant voorwerp, zeer waarschijnlijk de kluis, bij zich.

Eind vorig jaar zijn de twee gestolen kluizen teruggevonden in Nieuwegein (vrijdag 1 december 2017 werden uit de Koninginnesluis in Nieuwegein zes kluizen opgevist). Hieruit kan geconcludeerd worden dat er waarschijnlijk een verband is met eerder gepleegde inbraken/diefstallen.