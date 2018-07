Schietincidenten centrum Delft

De afgelopen periode is er aantal geweldsincidenten geweest in het centrum van Delft. Op dinsdag 8 mei werden een coffeeshop en een zonnestudio aan de Peperstraat beschoten. Op donderdag 17 mei ontplofte er bij diezelfde coffeeshop een handgranaat en dat gebeurde ook bij een coffeeshop aan de Breestraat. Op dinsdag 12 juni werden panden aan de Beestenmarkt en de Molslaan onder vuur genomen. Ondanks dat er een aantal personen is aangehouden, is het onderzoek nog in volle gang.

Omschrijving

Van de schietincidenten op 12 juni zijn er camerabeelden. Die nacht werden rond 04.30 uur twee panden beschoten, een sieradenwinkel aan de Molslaan en een horecazaak aan de Beestenmarkt. Op de beelden is te zien hoe iemand op een scooter schoten lost met een automatisch wapen. Uit onderzoek is gebleken dat de scooterrijder aan is komen rijden over de Nieuwe Langedijk, die overgaat in de Oude Langedijk. Vervolgens reed hij de Jacob Gerritstraat in en dan via de Burgwal naar de Beestenmarkt en de Molstraat, waar is geschoten.

Terug heeft de scooter een andere route gereden, namelijk via de doorsteek van de Burgwal direct naar de Oude Langendijk en dan weer richting de Nieuwe Langedijk.

Peperstraat

De recherche komt ook graag in contact met mensen die na het schietincident op dinsdag 8 mei in de Peperstraat een auto hebben zien wegrijden. Volgens deskundigen zou dit een een Volkswagen Polo zijn. Opvallend is het kleine zonnedakje dat de auto heeft.