Tonen sieraden, van diefstal afkomstig

Deze verdachte wordt er van verdacht sieraden van oudere mensen in de wijkzorg in Segbroek in Den Haag te hebben weggenomen. De foto's van deze sieraden en munten worden getoond.

Vragen

Herkent u de sieraden en/of de munten of heeft u meer informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw tip ook doorgeven via de Whatsapp tiplijn 06-17214856.