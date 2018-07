Pinnen met gestolen pinpas Rijswijk

Twee mannen zijn gefilmd tijdens een pintransactie in Rijswijk waar zij proberen geld op te nemen met passen uit een portemonnee die de eigenaresse had verloren.

De mannen hebben kennelijk de portemonnee gevonden en de keus gemaakt om die niet als gevonden voorwerp aan te geven, maar om de passen in de portemonnee te gebruiken. Doordat zij geen pincode hadden, mislukte de transactie. Het is hen echter wel gelukt om twee keer contactloos te betalen met een pinpas bij een Albert Heijn, maar daar zijn geen bewakingsbeelden van.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u meer informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw tip ook doorgeven via de Whatsapp tiplijn 06-17214856.