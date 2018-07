Steekincident Johanna Westerdijkplein Den Haag, schrijver gezocht anoniem briefje

Bij dit steekincident heeft de verdachten drie personen neergestoken die daarbij ernstig gewond raakten. Uit onderzoek is gebleken dat de politie begin maart een anonieme schrijftelijke melding in het Engels heeft ontvangen met daarin de waarschuwing dat de verdachte van plan was een terroristische daad te plegen. De politie zou heel graag in contact komen met deze schrijver. In de opsporingsprogramma's wordt de envelop getoond.

Vragen

Herkent u het handschrift op de enveloppe of heeft u meer informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw tip ook doorgeven via de Whatsapp tiplijn 06-17214856. U kunt over deze zaak ook bellen met het team Team Criminele Inlichtingen op 06-57876279.