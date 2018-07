Verdachte van schietincident Noordeloos; Gerel Palm

Omschrijving

De twee slachtoffers werden na het schietincident overgebracht naar het ziekenhuis. De slachtoffers, twee Rotterdammers van 28 en 35 jaar, waren op dat moment nog niet in staat om te vertellen wie hen heeft neergeschoten en waarom. Omdat nog veel onduidelijk was en alle scenario’s open lagen, werden de slachtoffers enige tijd zelf ook aangemerkt als verdachte. Inmiddels zijn ze dat niet meer.



Aangehouden

Onderzoek wees in de richting van de inmiddels 35-jarige Gerel Palm. Gerel werd maart 2017 in Suriname aangehouden, maar wist twee weken later te ontsnappen en sindsdien is hij voortvluchtig. Sinds 13 juni 2017 staat Gerel Palm op de Nationale Opsporingslijst. Justitie looft nu een beloning van 15.000 Euro uit voor de tip die leidt tot de aanhouding van Palm.



Rijbewijs gevonden

Eerder besteedde Opsporing Verzocht aandacht aan deze zaak wat diverse tips over de verblijfplaats van Palm opleverde. Palm zou in Zuid-Amerika kunnen verblijven, maar hij zou na zijn ontsnapping ook mogelijk voor korte tijd in Nederland en Duitsland zijn geweest. Op 15 juni 2018 werd op straat, nabij het Nijpelsplantsoen in Nieuwegein, een rijbewijs van Palm aangetroffen. Het vermoeden is dat Palm nog steeds contact heeft met mensen in Nederland.



Nieuwe foto’s

Om de kans op herkenning te vergroten geeft het onderzoeksteam nieuwe foto’s vrij. Let vooral op de opvallende tatoeage op zijn rechterarm. Heeft u Gerel (onlangs) in Nederland of elders gezien of heeft u informatie over zijn verblijfplaats? Neem dan contact op met de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Anoniem melden kan via M. (0800-7000). Ook kunt u een vertrouwelijk gesprek aanvragen via het Team Criminele Inlichtingen, 079- 3458 999. Bellers in het buitenland kunnen terecht op 0031 79 345 9876.



PGP

Palm heeft ten tijde van de dubbele poging liquidatie in Noordeloos gebruik gemaakt van een PGP-telefoon die kort na het schietincident lijkt te zijn uitgeschakeld. Het vermoeden is dat Palm daarna en wellicht momenteel nog steeds gebruik maakt van een PGP telefoon. Heeft ieman informatie over de telefoon of telefoons die hij op dit moment gebruikt, dan hoort het onderzoeksteam dit graag.



Seat Ibiza

Op 10 december 2016, kort voor het schietincident, hadden de slachtoffers een afspraak in Utrecht. Op deze locatie moesten zij de Seat Ibiza waarmee zij gekomen achterlaten. Deze Seat Ibiza is naar alle waarschijnlijkheid door de dader(s) kort daarna verplaatst. Op 21 augustus 2017 werd op de Martin Lutherkingstraat in Landsmeer een Seat Ibiza terug gevonden. Het vermoeden is dat deze Seat Ibiza de Seat Ibiza betrof die op 10 december 2016 door de slachtoffers moest worden achtergelaten in Utrecht. Wie heeft destijds die Seat heeft gezien in of rond Utrecht en/of Landsmeer of op een andere plek in Nederland.



Meer info:

https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/nationale-opsporingslijst/2017/juni/gerel-palm.html