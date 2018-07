Wie is deze man die de toko op de Vondelsingel Spijkenisse overviel?

Juni 2017 overvalt een man een toko op de Vondelsingel in Spijkenisse. De beelden van de overval werden getoond in Bureau Rijnmond. Enkele maanden geleden werd een man aangehouden, maar dit bleek niet de verdachte. De politie is dus opnieuw op zoek naar de identiteit van de overvaller.

Omschrijving

Dinsdag 20 juni 2017 omstreeks 09.30 uur kwam er een man binnenlopen in de ‘Toko Thanh Hung’ gelegen aan de Vondelsingel in Spijkenisse. Hij pakte een blikje drinken uit de koeling en nam deze mee naar de kassa. Toen hij moest betalen haalde hij een zwart vuurwapen uit zijn schoudertasje en richtte deze op de kassière. Deze deed de kassalade open en de dader pakte daar het geld uit en deed dat in zijn schoudertasje. De buit uit de kassa bedroeg paar honderd euro.

De man kwam voor de overval aan vanuit de richting van de verkeersschool. Hij stak de A.M. de Jongstraat over en liep zo de Vondelsingel op richting de toko. Toen hij na de overval wegvluchtte stak hij weer de A.M. de Jongstraat over en rende weg richting de verkeersschool. Vanaf daar ontbreekt ieder spoor.

De overvaller droeg een zwart, Nike trainingspak gekleed met een witte streep op beide schouders en op beide broekspijpen. De man droeg een pet en een zonnebril ten tijde van de overval.