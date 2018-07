Beroving UPS-postbezorger

Laatste update: 12-07-2018 | 09:00 Zaaknummer: 2018049776 Datum delict: 15-03-2018 Plaats delict: Eindhoven

We hebben je in beeld, voor nu nog even onherkenbaar. Hier ga je ervandoor met een postpakket van de UPS-postbezorger die je zojuist bedreigd en mishandeld hebt. Herken je jezelf? Een dringend advies om je te melden!