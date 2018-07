Wie herkent deze man? Hij heeft in de nacht van zaterdag 31 maart op zondag 1 april een tablet gestolen bij KFC aan de Marktstraat in Eindhoven.

Eerder die nacht, omstreeks 03:15 uur worden de toegangsdeuren van KFC met kracht geopend door baldadige stapjongeren. Een halfuur later ziet de man op de beelden zijn kans waar en loopt de KFC binnen. Hij is duidelijk op zoek naar iets: hij probeert wat kassalades te openen en pakt dan een tablet van de toonbank die aan de oplader ligt... en weg is hij.

Vragen

We hebben de dief op beeld. Wie (her)kent hem? Tippen kan via de opsporingstiplijn op 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. U mag uiteraard ook het tipformulier invullen bij dit bericht.