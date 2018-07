Mannen met ijsmutsen overvallen vrouw in haar woning

Laat het ons weten via het tipformulier.

Wij zijn op zoek naar de twee mannen op de foto's. Ze worden verdacht van een gewapende woningoverval die ze op klaarlichte dag gepleegd hebben in Budel. Wie herkent ze?

Omschrijving

Twee mannen met ijsmutsen bellen aan bij een woning aan de Dokter Kuyperstraat, het is vrijdagmiddag 13:15 uur. De bewoonster doet nietsvermoedend open en krijgt meteen een vuurwapen op zich gericht. Ze wordt naar binnen geduwd. De overvallers willen geld en wiet. Ze doorzoeken de woning, maar komen er snel achter dat er geen geld of wiet is. Zouden ze verkeerd zijn? Dan gaan ze er zonder buit vandoor en laten de vrouw doodsbang achter.

Signalementen:

De overvallers hebben een Oost-Europees uiterlijk, de ene is met 1.70 meter iets langer dan de ander, die ongeveer 1.65 meter groot is. Beide mannen hebben een normaal postuur, zijn ongeveer 40 jaar oud, droegen (ijs)mutsen en gympen. De langere man droeg een donkere winterjas met donkere broek. De kleinere man droeg een lichtgekleurde winterjas met donkere (trainings)broek.

Getuigen:

We hebben getuigen gesproken die de twee verdachten hebben gezien rond het tijdstip van de overval in de omgeving van de Dokter Kuyperstraat. Toch willen we graag nog meer getuigen spreken. Neem contact op als u een vermoeden heeft.