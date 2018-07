Wie is deze oplichter?

Eerder politieonderzoek heeft geen duidelijkheid over identiteit van de verdachte gegeven. Daarom geeft de politie in de uitzending van Opsporing Verzocht op dinsdag 10 juli 2018 om 20.35 uur op NPO2 bewakingsbeelden vrij, in de hoop op meer informatie /tips en duidelijkheid over de identiteit verdachte. Heeft u iets gezien of gehoord dat het onderzoek mogelijk verder kan helpen? Neem dan contact op via 0900 - 88 44 of 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).