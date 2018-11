Tweetal pint met gestolen pinpas

Laat het ons weten via het tipformulier.

Omschrijving

Hij ontdekt de diefstal de volgende dag. Er is dan al reeds ruim € 5000,- van zijn rekening gepind door twee onbekende mannen. Zij pinnen in Rotterdam en Den Haag met de pinpas van het slachtoffer. Eén van deze twee mannen is ook te zien op bewakingsbeelden van de winkel waar het slachtoffer voor het laatst zijn pinpas gebruikte.