Wie (her)kent dit babbeltrucstel?

Begin februari doet een 78-jarige man boodschappen bij de Lidl in Maarssen. Hij betaalt met zijn pinpas en heeft helaas niet in de gaten dat iemand meekijkt als hij de pincode intoetst. Later die dag wordt zijn pinpas gestolen en pinte en vrouw ruim 1200 euro van zijn rekening.

Vragen

Opgepast voor dit stel. Herkent u ze? Of heeft u ze ergens gezien. Meldt het dan via de gratis opsporingstiplijn van de politie: 0800 - 6070 of gratis via Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000. U kunt uw informatie ook doorgeven via het tipformulier onderaan deze pagina.