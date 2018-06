Getuigen gezocht van botsing fietser en scooter

Op woensdagochtend 20 juni kwamen in Nieuwegein een 66-jarige en een 63-jarige man met elkaar in botsing. De één op de fiets, de ander op de scooter. De klap was zó hard dat beiden bewusteloos raakten.

Omschrijving

Bekijk het filmpje op ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van de uitzending van 27 juni 2018 van het RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld.

HEEMSTEEDSEKANAALDIJK

Dat gebeurde op het fietspad aan de Heemsteedsekanaaldijk, vlakbij de Nieuwe Heemstederbrug. De 66-jarige man komt rond 8.15 uur aanfietsen uit de richting Nieuwegein richting Houten. Als hij de kronkel in het fietspad door is komt in tegengestelde richting, op de Heemsteedsekanaaldijk, een man van 63 op de scooter aanrijden.

BEWUSTELOOS

Een paar seconden later komen beide mannen hier in een bocht met elkaar in botsing. Beide mannen vallen en raken buiten bewustzijn. Enkele passanten, die geen getuige van de aanrijding zelf zijn, maar wel de klap hebben gehoord, verlenen direct eerste hulp. 112 wordt gebeld en agenten zijn binnen enkele minuten ter plaatse. Beide slachtoffers zijn dan weer bij bewustzijn en worden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



De fietser mag na onderzoek en behandeling het ziekenhuis weer uit, maar de scooteraar niet. Hij is zó gewond, dat hij in het ziekenhuis wordt opgenomen.