Gewapende overval op Wibra Amsterdamsestraatweg Utrecht Laatste update: 16-08-2018 | 11:17 Zaaknummer: 2018153731 Datum delict: 31-05-2018 Plaats delict: Utrecht De kassamedewerkster van de Wibra aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht krijgt donderdagmiddag 31 mei de schrik van haar leven als er plotseling een gewapende overvaller voor haar staat. Heeft u een tip over deze zaak? Laat het ons weten via het tipformulier.

Hoewel de overvaller behoorlijk goed in beeld komt en opvalt door een brace om zijn rechterpols is er nog geen enkele tip op deze zaak binnengekomen. Daarom stellen we onze vraag nogmaals, in de hoop dat het de gouden tip oplevert.

Omschrijving Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van de uitzending van 15 augustus 2018 van het RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld. Al eerder besteedde het programma aandacht aan de zaak. Dat was in de aflevering van 20 juni. Vuurwapen De overvaller komt even na 14.00 uur de winkel binnen. Een medewerker staat toevallig bij de ingang van de winkel en ziet de man binnenkomen. Hij groet hem, maar de man groet niet terug, maar loopt linea recta naar de kassa, haalt een vuurwapen tevoorschijn en richt die op de kassamedewerkster.

Hij eist geld. De medewerkster opent de kassa en geeft hem het geld wat erin zit; het gaat om een paar honderd euro. De overvaller vertrekt meteen. De geschrokken medewerkster slaat alarm. Een collega van haar rent achter de overvaller aan, maar kan hem niet meer te pakken krijgen. Signalement Verdachte lichtgetinte huidskleur

leeftijd 25 - 30 jaar

lengte 1,80m

had een zwarte stoppelbaard

droeg een zwarte brace om zijn rechterpols

droeg een grijs T-shirt

droeg een korte spijkerbroek tot op z'n knieën

had een zwart petje op met een wit logo

droeg donkergrijze/zwarte sportschoenen

Vragen Wie is deze man? Help mee hem te vinden, voordat hij weer z'n wapen op een kassamedewerkster richt. Bel met uw informatie naar de gratis opsporingstiplijn van de politie: 0800 - 6070 of Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000. U kunt uw informatie ook doorgeven via het tipformulier onderaan deze pagina.

