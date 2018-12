Woninginbraak Deborah Hoeve Gouda

Omschrijving

Nadat de bewoner polshoogte gaat nemen hoort hij de voordeur dichtslaan. Het slachtoffer ontdekt dat er is ingebroken. Op camerabeelden is de aankomst van de inbreker te zien. Ook is te zien hoe hij even later via de brandgang wegrent in de richting van de Beatrix Hoeve / Plaswijckweg in Gouda. Bij deze woninginbraak is ondermeer een laptop in een laptoptas en geld is weggenomen. Het signalement van deze man is dat hij ongeveer 1.80 lang is, groen petje op, blauwe jas draagt een spijkerbroek en donkerkleurige schoenen aan heeft.