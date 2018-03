Diefstal pinpassen

Laat het ons weten via het tipformulier.

Op zaterdag 13 januari werd de bankpas gestolen in Arnhem van een 83-jarige vrouw. De vrouw werd op straat door een stel aangesproken in een voor haar onbekende taal. Nog dezelfde dag werd door een onbekende vrouw een groot bedrag van haar rekening gepind.

Omschrijving

Op dezelfde dag werd in Ulft een 53-jarige vrouw door dezelfde vrouw aangesproken nadat zij haar boodschappen had afgerekend in een supermarkt. Ook haar pinpas werd hierbij ongemerkt weggenomen. Hier werd ook geld van de rekening gestolen, al bleef de schade beperkt.

Een 71-jarige vrouw uit Ulft werd ook door dezelfde vrouw op 13 januari bestolen na het doen van de boodschappen. Ook hier werd een flink bedrag van haar rekening gepind.

Bij alle drie de diefstallen neemt dezelfde vrouw het geld op bij verschillende pinautomaten. In één geval is ze in gezelschap van een onbekende man.