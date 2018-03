Pinnen met uit bejaardenhuis gestolen pinpas

Laatste update: 07-03-2018 | 18:00 Zaaknummer: 2018008029 Datum delict: 16-12-2017 Plaats delict: Nunspeet

In de periode tussen 16 en 25 december werd uit een kamer in een bejaardenhuis in Nunspeet de bankpas met pincode van een 98 jarige bewoner gestolen. Er werd op 25 december (eerste Kerstdag) door een onbekende vrouw geld van de rekening gehaald in bij een pinautomaat in Staphorst.