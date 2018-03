Laat het ons weten via het tipformulier.

Op maandagavond 19 februari wordt een supermarkt aan de Oude Vismarkt overvallen door een gewapende en gemaskerde man. Hij houdt twee medewerkers van de winkel onder schot met een vuurwapen en gaat er met de inhoud van de kassa vandoor. De overval is gefilmd door bewakingscamera’s.

Omschrijving

Vragen

Wie kent of herkent de onbekende man of heeft de man voor of na de overval gezien?