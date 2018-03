Pinnen met uit auto gestolen pinpas

Laatste update: 22-03-2018 | 18:00 Zaaknummer: 2017592815 Datum delict: 26-12-2017 Plaats delict: Luttenberg/Zwolle

Op tweede kerstdag wordt uit een in Luttenberg geparkeerde auto een pinpas gestolen. Later die dag wordt met deze pinpas betaald bij een tankstation aan de IJsselallee in Zwolle door een onbekende jongeman. Deze is vastgelegd door bewakingscamera’s.