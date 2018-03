Stel steelt luidspreker en parfums uit winkels

Omschrijving

Op bewakingsbeelden van de winkel is duidelijk te zien hoe het stel de luidspreker uit het schap neemt en zonder af te rekenen de winkel verlaat. Hetzelfde stel steelt diezelfde middag ook parfums bij een parfumerie in dezelfde straat. Op de beelden van deze winkel is te zien dat ze verschillende dure parfums in de (vermoedelijk geprepareerde) tas van de vrouw stoppen. Ook hier verlaten ze de winkel zonder iets af te rekenen.