Tanken zonder te betalen

Op maandag 11 december tankt een onbekend tweetal zonder te betalen bij een tankstation aan de Raalterweg in Wesepe.

Omschrijving

Op de auto, die vastgelegd is door bewakingscamera’s, zaten gestolen kentekenplaten. Deze waren kort daarvoor gestolen van een auto aan de Bonekampweg. Op woensdag 20 december wordt er getankt zonder te betalen bij een tankstation aan de Weidelaan in Raalte. Ook hier stapt de passagier uit om te tanken en rijdt de auto daarna snel weg. De kentekenplaten op deze auto werden kort daarvoor gestolen van een auto in Schalkhaar.