Meer getuigen gezocht van openlijke geweldpleging tegen agenten

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 14 maart 2018.

Openlijke geweldpleging

Het gebeurt in de nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 maart 2018, Rond 03.00 uur wijst een getuige in Amersfoort surveillerende agenten op een vrouw die zojuist een ruit van een winkel zou hebben vernield. Op de Nieuweweg spreekt een agente de 20-jarige vrouw hierop aan. De verdachte is in gezelschap van een andere vrouw en vier mannen. Deze beginnen zich met het gesprek te bemoeien. Drie agenten komen hierop af en proberen de groep op afstand te houden. Een 21-jarige man slaat daarop de agente en begint haar te wurgen. Haar collega’s passen gepast geweld toe om haar te ontzetten uit haar levensbedreigende situatie. Omdat dit geen effect heeft op het verzet en geweld door de groep, dreigt een agent met een stroomstootwapen. Daarop staakt de 21-jarige man direct zijn wurgpoging en de groep stopt met verzet en het geweld. Dan arresteert de politie de zes.

Letsel

Drie agenten raken bij het voorval gewond aan schouder, rug, nek en benen. Ze aangifte. De agente moet naar het ziekenhuis voor behandeling. Hier constateert een arts dat zij een hersenschudding heeft en letsel aan haar gezicht. Zodra zij hiertoe in staat is, doet zij aangifte van poging tot doodslag.