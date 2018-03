Overvallers stelen exclusieve horloges

Na anderhalf jaar onderzoek arresteert de politie een 41-jarige man uit Den Haag voor de gewapende overval op een distributiecentrum in De Bilt. Bij die overval maken de dieven meerdere zeer exclusieve horloges buit.. De politie hoopt met hulp van het publiek de andere vier verdachten te vinden. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Vragen

Heeft u tips of andere belangrijke informatie die kan helpen de vier nog gezochte mannen en / of de buit te vinden? Twijfel dan niet, maar bel gratis de Opsporingstiplijn van de politie 0800-6070. Of gebruik het formulier op deze pagina om uw tip bij de politie te melden. Als u uw naam liever niet wilt zeggen, meld uw informatie dan anoniem. Bel gratis 0800-7000 of gebruik het online formulier van Meld Misdaad Anoniem .

Tips over de identiteit van de mannen zijn zeer welkom. Let wel: de politie heeft geen tips nodig over de kleding en handschoenen die de daders dragen!