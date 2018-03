Supermarkt overvallen

Laat het ons weten via het tipformulier.

Een gewapende man met een bivakmuts bedreigt medewerkers van de supermarkt aan de Lange Nering. Het is een overval. De politie zoekt de nog onbekende verdachte. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

AVRO's Opsporing Verzocht besteedt dinsdag 6 maart 2018 aandacht aan deze zaak.

Het gebeurt woensdagavond 8 november 2017. De overvaller komt rond 19.55 uur de supermarkt binnen en dreigt met een vuurwapen. Hij wil geld en rent even later met buit de winkel uit de Noordzijde op. Gealarmeerde agenten zoekten de omgeving af, maar de overvaller is spoorloos. De recherche start een onderzoek en roept getuigen op zich te melden.

Signalement van de verdachte