Oplichter slaat toe met nep bank-app

Een dag later ziet de verkoper dat het geld nog steeds niet op zijn bankrekening staat. Hij begint te twijfelen en als de dag erna het geld er nog steeds niet is , weet de verkoper dat hij is opgelicht. De oplichter gebruikte een nep mobiel bankieren-app. Dankzij bewakingscamera's bij het huis van de verkoper is er een goed signalement met beelden van de dader.

Als het slachtoffer in deze zaak zijn Macbbook Pro te koop zet op internet, wekt de advertentie de interesse van een oplichter. Dinsdagavond 31 oktober 2017 komt deze geïnteresseerde langs bij het huis van de verkoper. De 'koper' wil graag met z'n bankieren-app op de telefoon betalen. Nadat de transactie van 2500 euro is afgewikkeld, vertrekt de jongeman weer.

Vragen