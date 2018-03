Pinnen met gestolen bankpas

Zakkenrollers kijken de pincode van een en 80-jarige Houtense af, stelen haar bankpas en pinnen daarmee in Houten en Venlo. De politie zoekt de nog onbekende verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Het overkomt de bejaarde op 20 september 2017. Ze winkelt op Het Rond in haar woonplaats. Het valt haar op dat achter haar constant een man loopt. Ze heeft er geen goed gevoel bij. Als ze thuiskomt staan er een man een vrouw met een wegenkaart op de stoep. Ze spreken geen Nederlands, maar ze maken haar duidelijk dat ze op zoek zijn naar een dokter. Ze wijst hen dan behulpzaam de weg en gaat vervolgens naar binnen. De volgende dag blijkt er voor duizenden euro's van haar bankrekening te zijn gepind. Op bewakingsbeeld is te zien dat haar pincode wordt afgekeken. De pas is vermoedelijk gestolen tijdens het gesprek bij de voordeur.

Vragen