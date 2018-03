Overval op Burger King Veenendaal

Omschrijving

Bekijk het filmpje van het YouTube-kanaal van AVRO's Opsporing Verzocht. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van dat programma van 20 maart 2018. RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld besteedt op 21 maart aandacht aan deze zaak.

Het gebeurt zondagavond 20 november 2016. Rond 23.30 uur wordt een medewerkster van het hamburgerrestaurant na haar dienst buiten hardhandig overmeesterd. Twee overvallers sleuren de vrouw aan haar haren weer terug het restaurant in. Haar leidinggevende is op dat moment nog binnen en hoort haar collega totaal in paniek om hulp schreeuwen. De overvallers dwingen in totaal zes personen onder bedreiging van een vuurwapen het kantoor in en gaan direct op hun doel af: de dagopbrengst in de kluis . Die graaien ze leeg en gaan er dan vandoor.

Signalement van één van de overvallers

man

opvallend klein, vermoedelijk zelfs kleiner dan 1,70 meter

sprak met een buitenlands accent

droeg een donker trainingsjack

had een donkere broek aan

droeg een zwart petje

had een donkere gezichtsbedekking, leek ook een grijze sjaal om zijn gezicht gewikkeld te hebben.

Overeenkomsten met andere overval

De recherche vermoedt dat deze overvaller ook één van de daders is van de gewapende overval op zondag 15 oktober 2017 bij kiprestautant KFC 300 meter verderop. Alleen had hij toen vermoedelijk een andere handlanger. Beide keren hebben de daders de dagopbrengst meegenomen. Wat opviel is dat de daders bij beide overvallen op een vergelijkbare manier te werk gingen. Ze kwamen beide keren rond sluitingstijd door de personeelsingang bij het restaurant naar binnen en liepen meteen door naar de kluis. Daaruit is vervolgens beide keren contant geld, waaronder flink wat muntgeld, buit gemaakt. Mogelijk beschikte iemand die bij het signalement past na de overval ineens over veel muntgeld en is dat opgevallen. Daarnaast is Veenendaal een vrij kleine, hechte gemeenschap dus kan het ook zijn dat er na de overval onderling over is gesproken. Ook dat hoort de politie graag.

Signalement van de andere overvaller