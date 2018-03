Gemaskerde jongeman overvalt bewoners

Laatste update: 01-03-2018 | 12:00 Zaaknummer: 2017209960 Datum delict: 08-07-2017 Plaats delict: Soest

Een ouder stel uit Soest staat in hun huis aan de Wijnand Toplaan opeens oog in oog met een gemaskerde insluiper. Het gaat om een overval, maar de vrouw jaagt de jongeman het huis uit. De politie zoekt de nog onbekende verdachte. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!