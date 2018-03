Zakkenrolster actief in binnenstad

Een zakkenrolster slaat twee keer haar slag in het centrum van Utrecht. Ze steelt de bankpassen van twee nietsvermoedende mensen en plundert hun rekeningen. De politie zoekt de nog onbekende verdachte en haar handlanger. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 14 maart 2018.

Eerst besteelt de zakkenrolster een vrouw op 16 december 2017, vlak nadat het slachtoffer met haar bankpas afrekent bij een warenhuis aan de Lange Viestraat. Meteen na die diefstal gebruikt de dievegge de pas al bij geldautomaten van de bank aan de Lange Viestraat en de bank op de Neude. Op 4 januari2018 besteelt de zakkenrolster een vrouw die boodschappen doet bij een supermarkt in de Voorstraat.

Bewakingsbeelden

Op beelden van de geldautomaten is steeds dezelfde vrouw te zien. Op 16 december pint ze twee keer in haar eentje en op 4 januari is ze in het gezelschap van een man.

Signalementen

Verdachte 1:

jonge vrouw

lichtgetinte huidskleur

leeftijd 20 tot 25 jaar

lang, steil, donker haar

verzorgde wenkbrauwen en nagels

droeg een donkere jas met een bontkraag aan de capuchon

had oorknopjes in

droeg een ketting met een medaillon

had een Nike F.C. pet op.

Verdachte 2: