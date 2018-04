Opgeloste zaak: man bedreigt en intimideert bewoner Overvecht

Een bewoner van de Utrechtse wijk Overvecht raakte verzeild in een zakelijk conflict. Meerdere malen kwam er een man bij hem aan de deur die hem intimideerde en bedreigde. De politie zocht de nog onbekende verdachte. Vaak helpt dan een tip. Zo ook in deze zaak. De politie weet nu wie de verdachte is.

Beveiligingscamera

Het gebeurde in juli en augustus 2017. De 23-jarige Overvechter trof nadat het zakelijke geschil was ontstaan maatregelen. Hij hing een beveiligingscamera bij zijn voordeur. Tot twee keer toe kwam een agressieve man aan de deur. De man bedreigde de bewoner en sloeg zelfs de ruit van de voordeur in. Beide keren legde de videocamera de intimidatie en bedreiging vast. RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld besteedde op 21 maart 2018 aandacht aan deze zaak. Verschillende kijkers herkenden de verdachte en gaven zijn naam aan de politie door.

Resultaat

Door informatie met ons te delen, werkte u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!