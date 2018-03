Getuigen gezocht dodelijk ongeluk Einsteindreef

Op het moment van het ongeluk staan er meerdere auto's te wachten voor de verkeerslichten. De politie zoekt getuigen die kunnen zeggen of de lichten op rood of op groen stonden.

Vragen

Heeft u iets gezien en heeft u nog niet met de politie gesproken? Doe dat dan alsnog en help mee de oorzaak van dit fatale ongeluk vast te stellen! Dat kan via het opsporingstipnummer 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.